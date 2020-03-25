СБУ передала до суду справу пропагандиста «ДНР»

25 марта 2020, 15:21

Слідчі Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, завершили досудове розслідування щодо учасника незаконних збройних формувань, керівника «пресс-службы управления Народной милиции «ДНР» на прізвисько «Гудвін».

Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року мешканець Київщини добровільно вступив до «народного ополчения Донбасса» та був зарахований на посаду «розвідник». Задокументовано, що бойовик у складі диверсійно-розвідувальних груп здійснював розвідку позицій Збройних сил України на лінії розмежування, брав участь у штурмових операціях та ліквідації розвідгруп сил АТО в районі населених пунктів Черевковка, Семенівка, Сніжне, Оленівка, Спартак Донецької області та в районі Донецького міжнародного аеропорту. Крім того у складі незаконного збройного формування він здійснював функції інструктора ДРГ і навчав так званих «ополченців» користуватися різними видами зброї, тактиці ведення розвідки на різній місцевості. Згодом увійшов до складу розвідувальної роти «МВД ДНР».

Восени 2016 року учасник НЗФ був призначений керівником так званої «пресс-службы управления Народной милиции «ДНР». На цій посаді «Гудвін» проводить пропагандистську роботу з популяризації діяльності «УНМ ДНР» та героїзації злочинних дій представників силового та політичного блоків НЗФ. Він також сприяє формуванню думки серед населення і світової спільноти про легітимність створення й діяльності «ДНР», дискредитує органи державної влади України, підрозділи Збройних Сил України та сили АТОООС.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування. Зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Правопорушника оголошено у розшук. Матеріали справи передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.