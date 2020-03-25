В Северодонецке разрешили работу автомоек и зоомагазинов во время карантина

25 марта 2020, 15:57

В Северодонецке Луганской области городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила, при определенных условиях, функционирование автомоек, СТО, зоомагазинов, ветеринарных аптек и клиник.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Согласно протоколу №11 от 25.03.2020 года городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено разрешить функционирование следующих объектов: автомобильные мойки; станции технического обслуживания автомобилей; зоомагазины, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники», - говорится в сообщении.

Разрешение будет действовать при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, с учетом соблюдения профилактических мероприятий распространения и инфицирования острой респираторной болезни Covid-19.

Разрешено функционирование в режиме адресной доставки, при условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличия средств индивидуальной защиты у персонала, магазинов по продаже автомобильных запчастей.