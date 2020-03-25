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Общественное мнение
Власть
25 марта 2020, 17:15

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов

Организация Объединенных Наций (ООН) запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Bloomberg.

Сообщается, что Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом в развивающихся странах. В рамках этого плана планируется направить 2 млрд долларов на защиту миллионов людей и предотвращение повторной вспышки по всему миру.

По словам Гутерреша, план предполагает доставку различных средств медицинского назначения, а также оснащение лагерей временного размещения сантехникой для мытья рук. Кроме того, готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. А в Африке, Азии и Латинской Америке запустят транспортные хабы для доставки медиков и гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

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