Количество заболевших коронавирусом в Украине возросло до 113 человек

25 марта 2020, 09:45

По состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Отмечается, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкой области - 13, Киевской - 7, Запорожской - 2, Тернопольской область - 2, Киеве - 2, Волынской - 1, Луганской - 1 и Одесской - 1.

Так, в Черновицкой области всего зарегистрировано 38 случаев заболевания (1 умер), Киеве - 31, Киевской - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 умер), Тернопольской - 4, Днепропетровской - 2, Житомирской - 2 (1 умер), Запорожской - 2, Львовской - 2, Волынской - 1, Донецкой - 1, Луганской - 1, Одесской - 1 и Черкасской - 1. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).