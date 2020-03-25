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Общественное мнение
Происшествия
25 марта 2020, 17:55

Столица Канады объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

На всей территории Оттавы объявлено чрезвычайное положение из-за быстрого распространения нового коронавируса.

Об этом на своей странице в сети Twitter написал мэр Оттавы Джим Уотсон.

"Сегодня я объявляю чрезвычайное положение в Оттаве в связи с распространением Covid-19 в нашем городе", - заявил Уотсон.

Согласно тексту распоряжения, объявление чрезвычайного положения вызвано не только распространением нового коронавируса, но и опасностью сезонных паводков, "способных повлиять на способность города сосредоточить свои ресурсы на реагировании на Covid-19".

Как сообщалось, ранее чрезвычайное положение объявило правительство провинции Онтарио, на территории которой находится и Оттава.

По состоянию на вторник в Оттаве было подтверждено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом, однако ни одного погибшего. Всего же в Канаде зараженных сейчас почти 2 000. Недуг унес 27 жизней.

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