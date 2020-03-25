В УПЦ объявили сбор средств для помощи медикам в борьбе с коронавирусом

25 марта 2020, 18:13

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал сбор средств и медикаментов для помощи медработникам и медицинским учреждениям в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, закупленные медикаменты и средства безопасности будут доставляться в больницы, специализирующиеся на лечении больных COVID-19.

«В связи с нехваткой некоторых средств безопасности и медикаментов проводится сбор средств на закупку: специальных защитных комбинезонов «Chemsafe P5» (стоимость одного – 118, 08 гривен), прозрачных защитных очков закрытого типа «Worker» или «Montero F-2006» (ориентировочная цена – 99 гривен), а также медикаментов – Левофлоксацин и Пантопразол во флаконах, Муколван и Ондансетрон в ампулах», - сообщили в Синодальном отделе по социально-гуманитарным вопросам.

Верующих призвали сосредоточиться на молитве и действенном участии в преодолении пандемии.

«Просим сохранять спокойствие, сосредоточиться на молитве и на действенном участии. Не забывайте о любви к ближнему и слова Спасителя: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк.30: 31)», - отметили в отделе.

Если у кого-то есть возможность самостоятельно закупить необходимые лекарства, их можно доставить в Синодальный отдел по адресу: улица Лаврская, 15, корпус 70а, 12 кабинет. Предварительно необходимо связаться с сотрудниками отдела по телефону: 050 342 27 39.

Реквизиты для перечисления посильной финансовой помощи:

получатель: МIСIЯ СИНОДАЛЬНИЙ ВIДДIЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ З СОЦIАЛЬНО-ГУМАНIТАРНИХ ПИТАНЬ

Счет: ‎26000052664282

МФО: 320649

ОКПО:‎ 40721804

Средства также можно перечислить на карту ПриватБанка, расчетный счет – 4149629313001927.