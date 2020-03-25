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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
25 марта 2020, 18:59

Боевики семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

С начала текущих суток, 25 марта, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были осуществлены обстрелы рядом с Авдеевкой, вблизи Водяного, в районе населенного пункта Красногоровка и рядом с Пески.

Также были зафиксированы обстрелы неподалеку Орехово и рядом с Крымским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

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