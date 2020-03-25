В Сумской области зафиксировали первый случай коронавируса

25 марта 2020, 19:19

В городе Конотоп Сумской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в области.

Об этом сообщает мэр города Артема Семенихина в Facebook.

По его словам, женщине, у которой диагностировали коронавирус, сделали два экспресс-теста. Они оба показали положительный результат. Ее анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания на коронавирус. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мер.