У внефракционного народного депутата выявлен коронавирус COVID-19

25 марта 2020, 09:59

У внефракционного народного депутата Сергея Рудыка выявлен коронавирус COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила народный депутат Виктория Гриб.

По её словам, с Рудыком она виделась в последний раз на заседании Верховной Рады 17 марта.

"Мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации. Помню, что во время заседания Сергей все время был в маске. Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих. Завтра я приложу все усилия для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Главное, чтобы он был доступен. О результатах обязательно вам сообщу. Ну а пока держите за меня кулаки и пожелайте удачи", – написала депутат.