Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
25 марта 2020, 09:59

У внефракционного народного депутата выявлен коронавирус COVID-19

У внефракционного народного депутата Сергея Рудыка выявлен коронавирус COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила народный депутат Виктория Гриб.

По её словам, с Рудыком она виделась в последний раз на заседании Верховной Рады 17 марта.

"Мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации. Помню, что во время заседания Сергей все время был в маске. Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих. Завтра я приложу все усилия для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Главное, чтобы он был доступен. О результатах обязательно вам сообщу. Ну а пока держите за меня кулаки и пожелайте удачи", – написала депутат.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: