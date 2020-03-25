В Днипре умер мужчина с подозрением на коронавирус

25 марта 2020, 11:01

Вчера, 24 марта, в Днипре умер пациент, которого доставили в больницу с подозрением на коронавирус, сообщает департамент охраны здоровья Днипровского городского совета.

Мужчину из Каменского доставили в больницу № 21 с подозрением на коронавирус во вторник, 24 марта. 47-летний мужчина был в тяжелом состоянии. Врачи в оперативном порядке взяли анализы на наличие в организме COVID-19. Однако пациент ушел из жизни еще до того, как удалось точно установить диагноз. Он скончался около 20:00.

Сейчас медики ожидают результат анализа. Известно, что мужчина недавно вернулся из Египта и жаловался на плохое самочувствие, однако не обращался за медицинской помощью, пока его состояние не стало тяжелым