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Общественное мнение
Экономика / Региональные
25 марта 2020, 11:30

Платникам податків Луганщини повернуто майже 5 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий 2020 року платники податків Луганщини подали 18 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 14,3 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 23 заяви на загальну суму 43,6 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 2 місяці поточного року встановлено завищення сум ПДВ, які підлягають бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 3,3 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 4,7 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.

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