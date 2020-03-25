Платникам податків Луганщини повернуто майже 5 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

25 марта 2020, 11:30

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий 2020 року платники податків Луганщини подали 18 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 14,3 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 23 заяви на загальну суму 43,6 млн гривень.

За результатами перевірок поданих заяв за 2 місяці поточного року встановлено завищення сум ПДВ, які підлягають бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 3,3 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 4,7 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.