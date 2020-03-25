Сегодня, 25 марта, в 19.30 в рамках проекта «Важные люди» на телеканале «ИРТА» состоится Интернет-теле-пресс-конференция главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.
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25 марта 2020, 11:16
АНОНС: Сегодня на ИРТЕ смотрите Интернет-теле-пресс-конференцию с главой Луганской области Сергеем Гайдаем
Сегодня, 25 марта, в 19.30 в рамках проекта «Важные люди» на телеканале «ИРТА» состоится Интернет-теле-пресс-конференция главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.
Свои вопросы нашему гостю вы можете оставлять здесь:
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