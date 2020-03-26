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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
26 марта 2020, 14:00

Украина назначила на 27 марта дополнительные авиарейсы из 8 стран

Для евакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.

"На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней", - отметил Криклий.

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