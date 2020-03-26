26 марта 2020, 14:00 Украина назначила на 27 марта дополнительные авиарейсы из 8 стран Для евакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp. "На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней", - отметил Криклий. Твитнуть Загрузка... Загрузка...