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Общественное мнение
Происшествия
26 марта 2020, 14:39

В Винницкой области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом, в городе Винница и городе Ладыжин. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.

Таким образом, в Винницкой области уже три случая заражения Covid-19.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в г. Винница и 1 в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - написал Скальский.

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