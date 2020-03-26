В КГГА рассказали, сколько киевлян проверяют на заражение коронавирусом

26 марта 2020, 15:07

Еще более тридцати киевлян проверяют на заболевание коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, всего протестировано 1437 жителей столицы.

"Сегодня мы получили от лабораторного центра Минздрава Украины еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели одна женщина 35-ти лет и пятеро мужчин от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один дома на самоизоляции. Один военнослужащий - в военный госпиталь. Сегодня экспресс-тестами и лабисследованиями протестировано 1437 киевлян. Киевский городской центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще более 30 человек", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве число зараженных новым коронавирусом выросло до 40 человек.