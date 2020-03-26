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Общественное мнение
Власть
26 марта 2020, 16:03

Емец: Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что средства надо выделять на еще живых людей, а не на трупы.

Об этом он заявил в Большом интервью на телеканале 112 Украина.

«Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы», – сказал Емец.

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