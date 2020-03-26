В Украине разработали тест-системы для диагностики коронавируса

26 марта 2020, 17:02

В Украине, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Украинские ученые разработали высокоточную тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19. Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем. Мы не только обеспечим наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будем финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус мутирует», - отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

НАН Украины направлены 350 тыс. грн для оплаты работы по созданию и производство украинских тест-систем, которые уже поступили на соответствующие счета Института.

Справка:

Украинская тест-система для диагностики коронавируса COVID-19 разработана в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.