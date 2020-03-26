В Лисичанске на 26 марта было назначено заседание очередной сессии городского совета. Однако из-за недостаточного количества депутатов сессию провести так и не смогли, а медики города остались без дополнительных средств для борьбы с коронавирусом.
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26 марта 2020, 18:22
В Лисичанске не смогли провести сессию и помочь медикам в борьбе с коронавирусом
В Лисичанске на 26 марта было назначено заседание очередной сессии городского совета. Однако из-за недостаточного количества депутатов сессию провести так и не смогли, а медики города остались без дополнительных средств для борьбы с коронавирусом.
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