26 марта 2020, 18:22 В Лисичанске не смогли провести сессию и помочь медикам в борьбе с коронавирусом В Лисичанске на 26 марта было назначено заседание очередной сессии городского совета. Однако из-за недостаточного количества депутатов сессию провести так и не смогли, а медики города остались без дополнительных средств для борьбы с коронавирусом. Твитнуть Загрузка... Загрузка...