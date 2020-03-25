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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
26 марта 2020, 10:06

Ємець: Україна ще зможе локалізувати коронавірус жорсткими мірами, інакше кількість жертв буде катастофічною

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець у відеозверненні наголосив, що держава має діяти рішуче, аби врятувати тисячі життів українців, та наполягає на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами.

«З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа і Україна не змогли цього зробити.

Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, що не вдається в Європі. Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування», - сказав Ємець, зазначивши, що до третього етапу недореформована медична система України не готова.

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