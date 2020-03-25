В Украине подтверждено уже 156 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки были зафиксировано 43 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Черновицкой области, Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
В Донецкой и Луганской областях данные по сравнению с прежними сутками не изменились: подтверждено по 1 случаю COVID-19, новых случаев заболевания не зафиксировано.
Коронавирусное заболевание выявлено:
Винницкая область – 1 случай;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Запорожская область – 7 случаев;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;
г. Киев – 34 случая;
Киевская область – 24 случая;
Львовская область – 2 случая;
Луганская область – 1 случай;
Одеська область – 4 случая;
Тернопольская область – 15 (1 летальный) случаев;
Херсонская область – 1 случай;
Черновицкая область – 42 (1 летальный) случая;
Черкасская область – 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта в ЦОЗ поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19