В марте на Донбассе зафиксированы самые большие с сентября потери среди гражданских

27 марта 2020, 09:00

В течение 1-22 марта мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 16 пострадавших среди гражданского населения на востоке Украины, сообщает пресс-служба миссии.

«С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убитый и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года», - говорится в сообщении.

В миссии также призывали все стороны на востоке Украины прекратить огонь и вооруженные столкновения.