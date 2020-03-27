На Луганщине будут судить боевиков за похищение жителей Лисичанска

27 марта 2020, 14:11

В Луганской области будут судить четырех участников НВФ, которые похищали людей и принуждали строить фортификационные сооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганщины.

По данным следствия, участники «казацкой национальной гвардии всевеликого войска донского им. М. И. Платова» в мае – июле 2014 года похитили шестерых жителей в то время оккупированного Лисичанска с угрозами применения огнестрельного оружия и физическим насилием.

Известно, что боевики насильно удерживали похищенных жителей под вооруженной охраной, заставляли их копать окопы и траншеи, строить блиндажи и защитные баррикады.

Отмечается, что деятельность участников НВФ была пресечена в конце июля 2014 года после освобождения Лисичанска ВСУ.