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27 марта 2020, 15:07

Начальник полиции Киева заболел коронавирусом

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко и еще у двух полицейских подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской Ивано-Франковской, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

В Нацполиции подчерукнули, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.

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