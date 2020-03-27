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Общественное мнение
Криминал
27 марта 2020, 15:10

Суд взял Кожару под стражу и назначил 14 млн гривен залога

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме немногим более 14 млн гривен.

Отметим, Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

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