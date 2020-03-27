В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев COVID-19

27 марта 2020, 16:38

В Сумской области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную государственную администрацию.

По данным ОГА, коронавирус лабораторно подтвердили у умершей жительницы Конотопского района, а также у 2 человек, контактировавших с ней. Сейчас контактные лица, которые также являются жителями Конотопского района, находятся в самоизоляции.

Еще два случая коронавируса подтвердили в Сумах. Один больной человек госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу, другой - на самоизоляции.

"Четыре человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений", - отметили в ОГА.

Кроме того, заражение коронавирусом в Сумской области подозревают в 11 человек, из них 8 - на самоизоляции и 3 - в учреждениях здравоохранения.