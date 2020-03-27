Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
27 марта 2020, 16:44

В ОРДЛО – 150 человек с подозрением на пневмонию, проверить на Covid-19 нет возможности

По оперативной информации, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Из них около 150 госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусную инфекцию там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах», - написала она в Facebook.

«В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в местах несвободы», - заявила Денисова.

Омбудсмен обратилась к мировому сообществу с просьбой использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья гражданского населения, проживающего на указанных территориях, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы, и содействовать в предоставлении надлежащей медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: