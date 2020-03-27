На Луганщине голова ОТГ рискует получить до 10 лет тюрьмы

27 марта 2020, 17:14

Прокуратура Луганской области будет настаивать на строгом наказании для головы ОТГ, которого в третий раз уличили в совершении коррупционного преступления, передает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя взятку в размере 20 тысяч гривен за продажу имущества объединенной территориальной громады без договора купли-продажи и уплаты его реальной стоимости в пользу ОТГ. Указанное лицо задержано 10 февраля.

Указанный чиновник уже третий раз уличен в совершении коррупционного преступления. Так, в 2018 году должностное лицо задержано на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 55 тысяч гривен, в 2019 году он же уличен в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в размере 180 тысяч гривен путем злоупотребления служебным положением. По обоим фактам обвинительные акты направлены в суд, их судебное разбирательство продолжается.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.