Россия перебросила в оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами

27 марта 2020, 18:00

РФ продолжает поставки боевикам на Донбассе материалов военного назначения, так от начала месяца было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается в Главном управление разведки Министерства обороны Украины, с начала марта на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

Также на оккупированные территории под видом гуманитарной помощи поступают материально-технические средства военного назначения, в том числе средства связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружение боевых машин.