ТКГ провела заседание в формате видеоконференции, никаких документов не подписывали

27 марта 2020, 10:16

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

При этом в ОП подчеркнули, что во время заседания никаких документов подписано не было.