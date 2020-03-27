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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика / Региональные
27 марта 2020, 17:42

Зооконтроль в Северодонецке продемонстрировал себя с новой стороны: стерилизуют и дезинфицируют

Стерилизуют и дезинфицируют. Зооконтроль в Северодонецке продемонстрировал себя с новой стороны. Ветеринары не только умеют гуманно регулировать популяцию бездомных хвостиков, но и беспощадно убивать коронавирус.

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