Стерилизуют и дезинфицируют. Зооконтроль в Северодонецке продемонстрировал себя с новой стороны. Ветеринары не только умеют гуманно регулировать популяцию бездомных хвостиков, но и беспощадно убивать коронавирус.
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27 марта 2020, 17:42
Зооконтроль в Северодонецке продемонстрировал себя с новой стороны: стерилизуют и дезинфицируют
Стерилизуют и дезинфицируют. Зооконтроль в Северодонецке продемонстрировал себя с новой стороны. Ветеринары не только умеют гуманно регулировать популяцию бездомных хвостиков, но и беспощадно убивать коронавирус.
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