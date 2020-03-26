В Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом

27 марта 2020, 10:58

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациент выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Запорожская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 24 случая (2 летальных);

Киев - 47 случаев;

Киевская область - 32 случая;

Львовская область - 3 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 4 случая;

Ривненская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщений о подозрении на COVID-19.