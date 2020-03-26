Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже пів мільярда гривень ПДФО

27 марта 2020, 11:06

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня – лютого 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 498,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 371,2 млн грн ПДФО, що перевищує показники січня-лютого 2019 року на 33,4 млн гривень. До державного бюджету мобілізовано 127,1 млн грн ПДФО. Це на 11,7 млн грн більше, ніж за два місяці минулого року.

У відомстві зазначили, що понад 98 відсотків ПДФО надійшло за рахунок добровільної сплати сумлінними платниками.