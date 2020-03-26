Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
27 марта 2020, 13:20

Минздрав: Заболеваемость коронавирусом в Украине – в рамках прогнозируемой

Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине в рамках прогнозируемой. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 27 марта, передает hromadske.

«Сейчас, глядя на статистику гриппоподобных заболеваний, (можно сказать, что она — ред.) в диапазоне прогнозируемой», — сказал Ляшко.

Он пояснил, что рост количества зарегистрированных случаев связан с пересмотром алгоритмов тестирования и увеличением точек доступа для тестирования на Covid 19.

«Вместе с тем настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, страдающих коронавирусной болезнью. По результатам этого анализа мы будем опять же просматривать карантинные мероприятия, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет большая, и это большая группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши мероприятия, и опять же внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу и уменьшить количество зарегистрированных случаев», — добавил Ляшко.

По его данным, в Украине больше всего болеют люди от 30 до 49 лет — почти 38% от всех заболевших. От 18 до 19 лет — 17%, от 50 до 65 лет — 30%, 65+ — 6% зараженных.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: