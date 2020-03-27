29 марта 2020, 15:55 Украинцев с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать Людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, не будут госпитализировать в больницу. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Такие люди должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением. «Мы также предполагаем внедрение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под медико-санитарным наблюдением», — заявил Ляшко. Твитнуть Загрузка... Загрузка...