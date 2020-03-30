Кабмин уточнил макропрогноз: падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7%, доллар – 29,5

30 марта 2020, 13:33

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Основные изменения прогноза являются результатом существенного спада всей мировой экономики и внедрения масштабных мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с COVID-19, как в Украине, так и в большинстве стран мира», - говорится в сообщении.

В результате прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен – теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин - высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами.

Среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,5 грн за долл. США (по сравнению с 27 грн за долл. США, прогнозируемыми в октябре 2019). Рост цен на потребительском рынке только временно ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5%.

Уточненные основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020 год будут использованы при просмотре Государственного бюджета на 2020 год.