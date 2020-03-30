Минздрав возглавил Максим Степанов

30 марта 2020, 17:28

Министром здравоохранения назначен Максим Степанов, решение было принято Верховной Радой на повторном голосовании по его кандидатуре.

За кандидатуру Степанова проголосовали 246 нардепов, против - 0, воздержались - 76, пишет Лига.

Степанову 44 года. В 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". С января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

По версии Степанова, бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА из-за низких результатов Порошенко в Одесской области на президентских выборах (9% голосов по области).