Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
30 марта 2020, 17:44

Банки получили от НБУ вторую партию наличных долларов

Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 180 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, банки выкупили "фактически всю сумму" наличных.

На этот раз в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения. "В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - добавили в пресс-службе.

НБУ на этой неделе планирует еще одну операцию обмена наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. "Поэтому в скором времени проблема должна быть решена", - отметили в НБУ.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: