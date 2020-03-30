Банки получили от НБУ вторую партию наличных долларов

30 марта 2020, 17:44

Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 180 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, банки выкупили "фактически всю сумму" наличных.

На этот раз в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения. "В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - добавили в пресс-службе.

НБУ на этой неделе планирует еще одну операцию обмена наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. "Поэтому в скором времени проблема должна быть решена", - отметили в НБУ.