Резников объяснил, в каких случаях можно пересечь закрытые КПВВ на Донбассе

30 марта 2020, 09:57

После того, как Украина в срочном порядке закрыла КПВВ на линии разграничения на Донбассе, была предусмотрена возможность пересечения КПВВ в случае гуманитарной ситуации. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, правительство вынуждено принимать быстрые и резкие меры по спасению десятков миллионов граждан Украины, которые проживают здесь на постоянной основе.

"Когда мы резко закрыли КПВВ, то на следующие же сутки внесли правки, предусмотрев возможность пересечения КПВВ в случае гуманитарной ситуации: командование ООС и начальство погранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, на КПВВ в Херсонской области такие решения принимаются погранслужбой с уведомлением Минреинтеграции.

"У нас были случаи, когда писали общественные правозащитные организации по людям, которые не могут въехать: у кого-то стоял вопрос срочного лечения, у кого-то воссоединение семьи, ребенок не зарегистрирован, а мама зарегистрирована - на месте все это решалось. Калитка захлопнулась быстро, но возможность открыть ее в конкретном случае и была, и есть", - сказал он.