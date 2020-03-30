Рада назначила Марченко министром финансов

Верховная Рада назначила Сергея Марченко на должность министра финансов Украины.
За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 256 депутатов, сообщает Укринформ.
Сергей Марченко в 2016-2018 гг был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под №7 в списке политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".
Имеет степень кандидата экономических наук.