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Общественное мнение
Общество / Региональные
30 марта 2020, 16:56

"ЛНР": окончание учебного года откладывается до 1 июля

В "ЛНР" из-за COVID-19 перенесли окончание учебного года с 25 мая на 1 июля. Об этом сообщает так называемое "министерство образования и науки ЛНР".

В "ЛНР" отрицают факты заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории, однако с 30 марта учреждения образования перейдут на дистанционное обучение.

"До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации. Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года", - сказал так называемый министр".

По его словам дата окончания учебного года вместо 25 мая сдвинут на 1 июля.

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