В Донецкой области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

30 марта 2020, 12:11

По состоянию на 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксировано 62 новых случая.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Черкасской областях.

В Донецкой области за минувшие сутки подтверждено 4 новых случая COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

Винницкая область – 23 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

г. Киев – 102 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одеська область – 8 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 60 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черновицкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта в ЦОЗ поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19