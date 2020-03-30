В Донецкой области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

По состоянию на 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксировано 62 новых случая.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Черкасской областях.
В Донецкой области за минувшие сутки подтверждено 4 новых случая COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.
Коронавирусное заболевание выявлено:
Винницкая область – 23 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 8 случаев;
Донецкая область – 6 случаев;
Житомирская область – 5 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 11 случаев;
Ивано-Франковская область – 41 случай;
Кировоградская область – 4 случая;
г. Киев – 102 случая;
Киевская область – 49 случаев;
Львовская область – 6 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Одеська область – 8 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 11 случаев;
Сумская область – 9 случаев;
Тернопольская область – 60 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 2 случая;
Черновицкая область – 75 случаев;
Черкасская область – 50 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта в ЦОЗ поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19