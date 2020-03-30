Підприємства Луганщини погасили майже 6 млн грн податкового боргу

30 марта 2020, 12:30

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий 2020 року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 5,94 млн гривень.

Найбільші суми забезпечені до державного бюджету – 4 млн грн, ще 1,9 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже своєчасно сплачені податки – це запорука фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні соціальні зобов’язання держави перед громадянами.