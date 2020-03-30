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Общественное мнение
Власть
30 марта 2020, 12:56

Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете

Кабинет министров Украины не будет сокращать расходы на военнослужащих в государственном бюджете на 2020 год.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль во время согласительного совета, передает РБК-Украина.

Он заверил, что ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии.

"Бюджет, который мы сформировали - это бюджет чрезвычайной ситуации в условиях глобальной пандемии и непростой ситуации в мировой экономике. В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое: ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии военных. Это касается и вопроса модернизации вооружений, и строительства жилья для военных, и реформы оборонно-промышленного комплекса. Войска должны быть и будут обеспечены всей необходимой защитой, как материальной, так и денежной", - заявил Шмыгаль.

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