Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете

30 марта 2020, 12:56

Кабинет министров Украины не будет сокращать расходы на военнослужащих в государственном бюджете на 2020 год.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль во время согласительного совета, передает РБК-Украина.

Он заверил, что ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии.

"Бюджет, который мы сформировали - это бюджет чрезвычайной ситуации в условиях глобальной пандемии и непростой ситуации в мировой экономике. В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое: ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии военных. Это касается и вопроса модернизации вооружений, и строительства жилья для военных, и реформы оборонно-промышленного комплекса. Войска должны быть и будут обеспечены всей необходимой защитой, как материальной, так и денежной", - заявил Шмыгаль.