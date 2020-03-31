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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
31 марта 2020, 12:48

В Северодонецке два 8-летних школьника сожгли автомобиль

Два 8-летних мальчика ради забавы подожгли автомобиль "ВАЗ 21099" в Северодонецке и скрылись, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 28 марта, около 15.15 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение 72-летнего мужчины о том, что возле одного из домов по улице Донецкой неизвестные подожгли его автомобиль.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила свидетелей и обстоятельства происшествия, с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" было получено видео события. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности правонарушителей и вместе с родителями доставили их в отдел полиции.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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