Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
31 марта 2020, 14:07

На Луганщині легалізовано працю понад 6 тис. громадян

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями щодо дотримання законодавства з оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – лютому 2020 року легалізовано працю понад 6 тис. громадян. При цьому до бюджету додатково надійшло 3,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); 4,1 млн грн єдиного внеску та 300 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 296 громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 174 тис. грн ПДФО, 231 тис. грн єдиного внеску та 172,2 тис. грн єдиного податку.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: