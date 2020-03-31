На Луганщині легалізовано працю понад 6 тис. громадян

31 марта 2020, 14:07

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями щодо дотримання законодавства з оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – лютому 2020 року легалізовано працю понад 6 тис. громадян. При цьому до бюджету додатково надійшло 3,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); 4,1 млн грн єдиного внеску та 300 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 296 громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 174 тис. грн ПДФО, 231 тис. грн єдиного внеску та 172,2 тис. грн єдиного податку.