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Общественное мнение
Власть / Региональные
31 марта 2020, 16:10

Помещения ГУНП Луганщины обработали специальным дезинфицирующим раствором

Представители общественной организации «ЗооКонтроль Украина» обработали специальным дезинфицирующим раствором служебные помещения Главного управления Национальной полиции в Луганской области. Подробнее об этом смотрите в сюжете.

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