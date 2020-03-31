Представители общественной организации «ЗооКонтроль Украина» обработали специальным дезинфицирующим раствором служебные помещения Главного управления Национальной полиции в Луганской области. Подробнее об этом смотрите в сюжете.
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31 марта 2020, 16:10
Помещения ГУНП Луганщины обработали специальным дезинфицирующим раствором
Представители общественной организации «ЗооКонтроль Украина» обработали специальным дезинфицирующим раствором служебные помещения Главного управления Национальной полиции в Луганской области. Подробнее об этом смотрите в сюжете.
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