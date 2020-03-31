На Донбассе погиб военный, еще 3 – ранены

За минувшие сутки, 30 марта, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.
Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.