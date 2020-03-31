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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
31 марта 2020, 17:02

Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины

Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

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