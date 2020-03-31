В СНБО создали карту распространения коронавируса в Украине и мире

31 марта 2020, 11:00

Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На карту можно зайти по ссылке - https://covid19.rnbo.gov.ua/

"Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в Украине", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно вероятного инфицирования в Украине. Также приводится информация о ситуации в мире.