Рада проголосовала за открытие рынка земли

31 марта 2020, 11:15

На внеочередном заседании Верховной Рады в ночь с 30 на 31 марта нардепы поддержали законопроект об открытии рынка земли. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания ВР 30 марта поддержало большинство народных депутатов.

В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Что предусматривает земельная реформа

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.